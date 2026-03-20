イングランドサッカー協会は現地３月20日、国際親善試合でウルグアイ代表、日本代表と対戦するイングランド代表のメンバー35人を発表した。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランドは、27日にウルグアイと、31日に日本と相まみえる。選ばれたスカッドでは、バイエルンで絶対エースを務めるハリー・ケイン、今季ここまでのプレミアリーグで首位に立つアーセナルで主力を担うデクラン・ライスとブカヨ・サカらビッグネーム