五島市で、早期米コシヒカリの種まきが行われました。 五島市増田町の「JAごとう 育苗ハウス」で行われた、早期米コシヒカリの種まき作業。 職員ら約20人が1週間ほど水に浸した種もみを、機械で広げました。 「JAごとう」では3万3000箱に種をまき、1か月ほどかけて苗を育てます。 五島市農林課によりますと、市内には約430戸の稲作農家があり、4割が早期米を生産しているということです。 来月10日頃には苗が10セン