真剣な表情でそろばんを弾いているのは小中学生です。鹿児島市でそろばんの腕を競う大会が開かれました。県珠算連盟は「県内のレベルが上がってきている」と今後のそろばんの振興に期待を込めました。20日鹿児島市で開かれた「かごしまU-15 珠算大会」。そろばんの魅力を広めるとともに子どもたちの向上心を養おうと県珠算連盟などが2024年から開いています。2026年は県内のそろばん教室で日々練習に励む小中学生約100人が参