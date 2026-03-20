プロ野球2軍のオイシックス新潟アルビレックスBCが、21日のホーム開幕戦を前に練習を公開し、意気込みを語りました。 新潟市のハードオフエコスタジアムで汗を流したオイシックスの選手たち。ここまで開幕から5連敗と苦しい戦いが続いていますが、ホームの応援を背に今シーズン初勝利を目指します。 ■武田勝監督 「僕だけですかね、明るいのは。5つ負けていますから何とかホームの力を利用