石川県白山市の山間部で発生した地滑りにより、ふもとにある高齢者施設では、入所者の一時避難が続いています。20日、家族に向けた説明会が開かれ、施設側は長期化を見据え、一旦、退去の手続きを行う方針を伝えました。石川県白山市河合町では3月10日、大規模な地滑りが発生しました。被害が拡大するおそれがあり、白山市は一部のエリアに避難指示を出し、住民や高齢者施設の入所者が現在も別の施設などで生活しています。20日の