ハンカチやトートバッグ、ピンバッジなど、地図がデザインされたグッズが集まりました。中には県内の案内標識を再現したカプセルトイも。地図の製作などを行う会社の直営店が県内では初となるポップアップストアを鹿児島市にオープンしました。(記者)「鹿児島市のアミュプラザ1階入り口のすぐ近くにあるポップアップストアがオープンした。その名も地図柄グッズ専門店。こちらは鹿児島空港の地図が描かれたト&