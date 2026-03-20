上越市に国内有数の歴史を誇る映画館があります。文化財としても貴重な建物を後世につなごうと行われた大規模な改修工事に密着しました。 ――――――― 上越市の『高田世界館』。 雁木(がんぎ)の入り口で、古い映写機が出迎えてくれます。明治時代に建てられた建物は国の登録有形文化財に指定され、いまも当時の趣が残されています。 ■上野迪音支配人 「こちらが映写室です。」