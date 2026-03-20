●きょう20日(金)は静岡でサクラ開花●あす21日(土)も日中は春の陽気。ただし、朝晩との寒暖差に注意●あさって22日(日)は昼過ぎから雨。夕方から夜は本降りに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今週に入り、全国で続々と開花の発表が行われていますが、きょう20日(金)は静岡で開花の発表がありました。 こちらはKRY周辺のサクラの様子です。今月10日(火)からつぼみが膨らみ出し、今朝の時点で先の方は僅かではありますがピンク色にもな