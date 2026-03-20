金沢の未来を担う次世代の起業家を育成します。金沢IT部活アカデミーの卒部式が20日に行われました。金沢IT部活アカデミーは小学生から高校生までを対象に、創造性やチャレンジ精神を磨き新しい価値を生み出す人材を育成するため、金沢市と石川県情報システム工業会が5年前に創設しました。金沢IT部活に加え、世界規模のロボットコンテストに挑戦する「金沢ロボ活」と、卒部生や大学生で作る「ベンチャーズ」の3つの組織で2025年度