県は、大隅半島を縦断する高規格道路「大隅縦貫道」の整備を進めています。そのうちの一部「吾平道路」が20日、開通しました。20日、行われた開通式には、自民党の森山裕県連会長や塩田知事などが出席し完成を祝いました。開通したのは「大隅縦貫道」の一部「吾平道路」で鹿屋市吾平町下名から上名までの4.2キロ。総事業費は約80億円です。最終的には、東九州自動車道の鹿屋串良ジャンクションと連結し、南大隅町佐多までの