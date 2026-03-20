やさしい春風に揺れる、小さな白い花「ユキヤナギ」。 雪におおわれたヤナギの枝を連想させることから名づけられたといわれる、バラ科の落葉低木です。 大村市を流れる大上戸川(だいじょうごがわ）の川岸沿いでは、今 見頃を迎えています。 垂れ下がった枝に無数の小さな白い花が咲き乱れる様子は、のどかな散歩道が まるで“雪化粧” をしているようにも見えます。 青空の下、多くの市民が散歩をしながら