県外ナンバー目立つ3連休初日となった、20日の石川県内は大勢の観光客でにぎわいました。20日、石川県羽咋市の「道の駅のと千里浜」は、イラン情勢の緊迫化を受けて原油価格が高騰し、クルマでの遠出を控える動きがある中、大阪や名古屋、広島など、多くの県外ナンバーで昼前には満車となりました。能登半島地震から2年あまり、のと応援を銘打った海鮮フェアが、20日から始まり、のどぐろの塩焼きや、のどぐろバーガーのほか、回転