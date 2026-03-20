人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）揉め事に首を突っ込むのは控えて。今日は「見て見ぬフリ」でOK。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一気にストレスが溜まりそう。眠ることで忘れる工夫を。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）小さなこと