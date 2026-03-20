俳優の大沢たかおさんは3月19日、自身のInstagramを更新。海軍・自衛官の制服姿を披露しました。【写真】大沢たかお、海軍の制服姿を披露！「白の制服似合いすぎ」大沢さんは、カメラの絵文字を添えて「by Hiroshi Tamaki」とつづり、4枚の写真を投稿。俳優の玉木宏さんが撮影した、白い海軍・自衛官の制服に身を包んだ姿やオフショットを披露しています。この投稿にコメントでは「海江田艦長、ステキです」「白の制服似合いすぎ」