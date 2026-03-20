人気漫画「ワンピース」と県が進めてきた熊本復興プロジェクト。その記録と成果が展示されています。 20日から熊本市の県立美術館で始まったのは「ONE PIECE熊本復興プロジェクト10年展」です。コンセプトは「SHI-RU-SHI」。観光名所となっている麦わらの一味の銅像のレプリカや、ONE PIECEの名場面と熊本地震の復興をかけあわせた特別コーナーなど。ONE PIECEと県が共に進めてきた10年の記録と成果が展示さ