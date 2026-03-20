熊本市の崇城大学で卒業式が行われました。 式では、小野長門学長から773人の卒業生と大学院の修了生に学位記が手渡され、卒業生代表の杉本涼真さんが「崇城大学で積み重ねてきた数々の経験と知識、そして多くの人との関わりが、これからも私たちを支えてくれると信じ、今後も己を高め続けることを誓います」と答辞を述べました。卒業生たちは就職や、パイロットへの道を進むなど新たな人生の一歩を踏み出しました。