男子200メートル自由形決勝力泳する村佐達也＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権第2日は20日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）などの代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル自由形は昨年の世界選手権銅メダルの18歳、村佐達也（イトマン東京）が1分45秒15で制した。派遣標準記録を突破し、アジア大会とパンパシフィック選手権（8月・米国）の代表入りを確実にした。女子1500メ