口座から引き出され不明になった金額は、2億3000万円以上にのぼるということです。 【写真を見る】2.3億円が消えた？〝経理のブラックボックス〟学校の口座を20年以上も女性1人で管理熊本・開新学園 熊本市にある開新高校を運営する学校法人・開新学園は、去年、経理を担当していた50代の女性職員が、教職員の退職積立金や学校の運営費などを着服していたと発表しました。 この件を調査した、弁護士や税理士によ