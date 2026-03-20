熊本市動植物園を離れるレッサーパンダの杏香。引っ越しまであと4日となった20日、その姿を一目見ようと多くの人が訪れました。■平井友莉アナ「3連休初日の熊本市動植物園。ひときわ賑わっているのが、レッサーパンダの杏香です」 熊本生まれ、熊本育ちのレッサーパンダ杏香。連日にぎわっていますが、最後の姿を一目見ようと20日はさらに多くの人が…。絶滅危惧種に指定されているレッサーパンダ。杏