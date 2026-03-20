◇オープン戦巨人―楽天（2026年3月20日東京D）巨人で球団新人64年ぶりの開幕投手に決まった竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が“プロ初失点”を喫した。オープン戦3度目の登板。初回は先頭の中島に中前打されながらも後続を打ち取り無失点で立ち上がった。ただ、2回1死から浅村への2球目のスライダーが高めに浮き、左中間スタンドへの先制ソロを被弾。キャンプ中から続けてきた実戦での連続無失点記録は14でストップした