'24年度前期に放送された朝ドラ『虎に翼』。佐田（猪爪）寅子（伊藤沙莉）が日本初の女性弁護士のひとりに、そして裁判官となる物語は多くの視聴者に愛された。【写真】よねと太一の雰囲気が良すぎる！スピンオフの1シーン“スピンオフやりたい”という話はしていた終了から約1年半。朝ドラ本編では描かれなかった寅子の明律大学の同級生・山田よね（土居志央梨）と轟太一（戸塚純貴）のバックストーリーがスピンオフ『山田轟