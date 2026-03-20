全日本プロレスは20日、エスフォルタアリーナ八王子で「ドリームパワーシリーズ2026」を行った。第1試合は謹慎処分から明け2戦目の青柳優馬が大森北斗と組んで本田龍輝、安斎勇馬組と対戦。青柳は世界最強タッグで組んでいた安斎と先発。膝爆弾や脳天砕き、逆エビ固めと容赦ない攻撃に終始した。青柳もドロップキックで安斎の攻撃の流れを断ち切り、大森にタッチ。5分すぎ、本田に青柳と大森が連係を見せる。しかし、大森が8分