『みずぽろ』（一色美穂：原作、水口尚樹：作画/小学館）第3回【全14回】【漫画】『みずぽろ』を第1回から読む「水球部 行かへん？」でっかい男子高校生たちの青春水球コメディ！ 長野からの転校生・信濃千曲の登校初日…まさかの同じ日にもう一人の転校生が！ 京都出身の山城桂はタッパもでかく、関西弁でフレンドリー。転校生としての話題をかっさらわれ、完全に出遅れてしまった信濃だったが山城から思わぬ誘いを受け――。 ツ