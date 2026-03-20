ILLIT(アイリット)の新たな日本オリジナル曲がベールを脱いだ。ILLITが、2026年4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌であるJapan 3rd Digital Single『Bubee』を4月6日0時にリリースすることが発表された。【写真】『セーラームーン』実写版？モカ、アニメ級ビジュあわせてデジタルカバーが公開され、各種SNSで一部音源も解禁となった。公開されたデジタルカバーには、ILLITならではの魔