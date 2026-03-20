◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）ロッテ・サブロー監督（４９）は中日戦後、２７日の西武戦（ＺＯＺＯ）の開幕投手について「迷っている。ほんま、まだ何も決まってはいなくて」と悩める胸中を明かした。「あした（２１日）も（田中）晴也が投げるし。木村もこの間、まあまあ投げたし。今後、種市も来るかもわからんし。いっぱい候補はいる」と指揮官。この日、先発して４回１／３を４失点のドラフ