◆センバツ第２日▽１回戦智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）花巻東（岩手）は、智弁学園（奈良）の左腕・杉本真滉（まひろ、３年）の前に３安打完封負けを喫し、初戦で敗退した。１９８３年夏〜８５年夏まで５季連続甲子園で４番を務めた清原和博（ＰＬ学園）以来、１年夏から４季連続聖地で４番を務める古城大翔主将（３年）も、相手エースの前に３打数無安打。「正直、経験を生かしたいというのがあったが、生かせな