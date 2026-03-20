◆ラグビーリーグワン１部▽第１２節横浜３８―２９神戸（２０日・神戸ユニバ）前節まで最下位だった横浜が１０連勝中だった首位の神戸を撃破し、今季初の連勝で３勝目。暫定１０位に浮上した。番狂わせの立役者となったのが南アフリカ代表ＳＨファフ・デクラーク（３４）だ。開幕節で右足首を負傷して戦線を離脱していたが、前節で復帰。鋭い出足と視野の広さ、キックの精度など持ち味を存分に発揮して前半だけで３トライを