イングランド・サッカー協会は２０日、現地２７日の国際親善試合ウルグアイ戦、同３１日の日本戦に臨むメンバー３５人を発表した。＊＊＊今季ドイツ１部バイエルンでリーグ戦３０得点を挙げているＦＷハリー・ケインをはじめ、ＲマドリードのＭＦベリンガム、マンチェスターＣのＦＷフォーデン、アーセナルのＦＷサカら豪華ラインナップとなった。また招集人数は、日本の２８人に対して３５人。大量招集でＷ杯に向け