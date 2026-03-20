女優の唐田えりかが２０日までに自身のＳＮＳを更新。俳優で歌手の武田鉄矢との２ショットを披露した。フジテレビ系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」（ＦＯＤで独占配信中）に出演している唐田は、インスタグラムに「父役の、武田鉄矢さんと」と題し、武田と手を合わせてハートマークをつくるショットなどをアップした。「鉄矢さんとの初めてのシーンは緊張していたのですが、お前俺についてこいよ！と言ってもらい、必