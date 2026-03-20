◆センバツ第２日▽１回戦智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）今秋のドラフト候補の智弁学園のエース左腕・杉本真滉（３年）が強打の花巻東打線を散発３安打に抑え、１２９球で完封勝利を挙げた。強力クリーンアップに対してはギアを一段あげた。初回１死二塁のピンチで３番・赤間を１４０キロの直球で空振り三振を奪うと、４番・古城への初球は１４３キロをマーク。三ゴロに打ち取った。３回２死三塁では赤間をこの試