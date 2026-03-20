長野市大岡地区の集落で20日、100年前から続くとされ1年の健康を願う伝統行事が行われました。少子高齢化が進む集落を災いから守るのものとは。子どもや大人が手に持って歩いていたのは、わらで作った人形。よくみると怖い顔。長野市大岡地区の中牧日方集落に古くから伝わる「正造坊」と呼ばれる伝統行事です。この怖い顔で、集落の災いを追い出すとされています。 地元の人によりますと、100年以上前から行われていたとみられ