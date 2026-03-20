認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父と暮らしてきたにしおかすみこさん。2025年11月、84歳の母親が突然天国に旅立ったが、1年前のことをつづっている連載「ポンコツ一家」は続いている。今回のテーマは「防犯」。法務省が毎年出している「犯罪白書」を見ても、闇バイト関連の強盗など、時代を反映した犯罪検挙数が増加していることがわかる。高齢者や病気の家族がいるとしたら、「家を守る」ことにナーバスになるのも当然だ