■世界室内陸上 1日目（日本時間20日、ポーランド）【世界室内陸上・出場選手一覧】3月20日開幕！桐生祥秀、田中希実ら日本代表10人世界陸上の室内版、世界室内陸上が開幕した。男子60m予選に桐生祥秀（30、日本生命）と木梨嘉紀（24、筑波大大院）が日本勢のトップで登場。各組3着と4着以下のベストタイム3人が準決勝へ。6組6レーンの桐生は混戦のレースで6秒62をマークし、3着で予選を突破。4組2レーンに登場した木梨は、素晴ら