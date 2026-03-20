3連休中日のあす21日（土）は、西・東日本で広く晴れる見込みで、行楽日和・お花見日和となりそうです。北海道では20日（金）夜〜あす21日（土）昼過ぎにかけて、大雪や暴風に警戒が必要です。【CGで見る】21日(土)正午までの大雪と雨の予想シミュレーションあす21日（土）の全国天気北海道は午前を中心に雪が降りやすく、路面への積雪や吹雪に警戒が必要です。東北は朝まで雪の降る所があるでしょう。西・東日本は穏やかに晴れる