水戸は20日、茨城県城里町のクラブハウスで全体練習を行った。22日は敵地で柏と対戦。右サイドで存在感を放つDF真瀬拓海（27）は“イチフナ対決”を心待ちにした。マッチアップする可能性がある相手DF杉岡大暉は市船橋高の同級生。3年時に全国高校総体で優勝した。現在も連絡を取り合い、シーズンオフには顔を合わせる仲だが、Jリーグでの対戦経験はない。「やっと、という感じ。すごく楽しみ」とピッチでの再会にイメージを