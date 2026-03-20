元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）の長男佐々木健之介さん（27）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ともに出演した母の性格について語った。MCの黒柳徹子から、22年に結婚した女子プロレスラーの凛について聞かれた健之介さんは「母とは性格でいうと真逆ですね。結構サバサバしてて…」と答えた。黒柳が「お母さま、サバサバしてないの？」と質問すると「サバサバしてないですね。す