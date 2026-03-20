子どもたちに人気のかわいいアクセサリーやグッズを集めた販売会が秋田市で始まりました。オリジナル作品が作れるコーナーもあり初日から多くの家族連れでにぎわいました。秋田市で20日始まったABSサン宝石フェア。オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」をはじめ子どもたちに人気のかわいいアクセサリーやグッズ1300点余りが並んでいます。秋田犬とコラボした限定のほっぺちゃんもありました。会