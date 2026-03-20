3連休初日の20日、秋田市の大森山動物園で今シーズンの通常営業が始まりました。早速多くの家族連れが訪れ、動物たちとのふれあいを楽しみました。午前9時に今シーズンの通常営業がスタートした大森山動物園。開園時間に合わせて早速多くの家族連れが訪れていました。初日はポニーやトナカイが来園者を出迎えるのが恒例です。87種類、500匹余りを飼育している大森山動物園。20日の日中は天気に恵まれ、ほ