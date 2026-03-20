元乃木坂46で現在はトップライバーとして活動する斉藤優里さんのFLASHデジタル写真集「急遽、ゆったんと四国を旅することになった」（光文社）が、3月24日にリリースされます。【写真】マシュマロボディの斉藤優里さんFLASH』（同）にも登場した斉藤さん。誌面では、大胆な露出感と色香あふれる表情が印象的なグラビアを見せています。【斉藤優里さんプロフィール】さいとうゆうり32歳1993年7月20日生まれ東京都出身T157