近畿日本鉄道は、3月14日にダイヤ変更を実施しました。ダイヤ改正の目玉は大阪線五位堂駅への特急の一部停車です。特急の一部停車に際し、近鉄はダイヤ改正当日に五位堂駅にて、セレモニーを開催しました。セレモニーでは、五位堂駅がある奈良県香芝市からの期待も、ひしひしと感じられました。【写真】駅ホームに特急の号車案内の看板があった特急の一部停車により快適な通勤・通学が可能に五位堂駅は近鉄大阪線にあり、奈良県香