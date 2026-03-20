三重県伊賀市の国道で、複数台が絡む衝突炎上事故があり、大型バイクの男性が重体です。 【写真を見る】大型バイクなど4台が絡む多重事故 火災も発生… バイクの50歳男性が意識不明 三重･伊賀市の国道 事故があったのは、伊賀市比土の国道422号で、きょう午前9時半過ぎ「車が燃えている」と通行人から110番通報がありました。 警察によりますと、大型バイクと反対車線の軽乗用車が衝突して、火災が発生。そこに、大型バイクの後