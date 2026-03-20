黒の専用装備で精悍さアップ！BMWジャパンは2026年2月20日、スポーツセダンの代名詞的なモデルであるBMW「3シリーズ」のセダンおよびツーリングのラインナップに「Edition Shadow（エディション・シャドー）」を追加し、販売を開始しました。現行の3シリーズ（G20型）は、2019年には第7世代へと進化を遂げ、2022年に一部改良が行われました。現在販売されているのは、その第7世代の一部改良モデルをさらに改良した最新モデルで