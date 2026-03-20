JR西日本によりますと、きょう（20日）午後6時45分ごろ、岡山県倉敷市昭和1丁目の山陽本線倉敷駅構内の神木三踏切で、列車が人と接触しました。このため山陽本線の岡山駅～金光駅間、伯備線の倉敷駅～総社駅間で運転を見合わせていましたが、午後8時21分に運転が再開されました。 この影響で山陽本線で上下10本、伯備線で上下3本の列車が運休したほか、上下あわせて12本に約1時間40分の遅れが出ました。