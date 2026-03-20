俺はノブト（23才）。大学を出ても就職せず、学生時代から続けているカフェのアルバイトで日々暮らしていた。そんなある日、俺は「自分でカフェを開く」という夢にたどりついた。「やりたいことができたら応援する」と言ってくれていた彼女のツムギも、喜んで手伝ってくれるはず！俺はそれがツムギに対する愛だと信じて疑わなかった。しかし両親には叱られ、ツムギの両親には呆れられ……。最終的にはツムギに「別れてください」