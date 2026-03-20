わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第28話バカばっかり！【エツコの気持ち】【編集部コメント】園長先生……これ以上ないくらいズバッと切り込みましたね。何度も何度も拒否を示しているリカちゃんに対して、「好きだから」という理