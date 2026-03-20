学童野球の球春到来を告げる県選抜少年学童軟式野球大会が２０日開幕し、県内１９１チームが参加する予選を勝ち抜いた、各支部の代表による熱戦がスタートしました。 この大会は県野球連盟などが毎年開いているもので、ことしで５１回目を迎えました。開会式では県内１４支部の予選を勝ち抜いた３２チームのおよそ６３０人が、元気な掛け声とともに入場行進しました。 続いて去年の優勝チーム、伊勢崎支