女子サッカーのプレナスなでしこリーグ２部、バニーズ群馬ＦＣホワイトスターは２０日、大和シルフィードを迎え、ホーム開幕戦を戦いました。 今シーズン初勝利を目指すバニーズは、期待の若手選手たちが躍動します。 １点を追う前半２２分、新加入の森選手がゴールへ流し込み同点に追いつきます。さらに３５分にはセンターバック尹選手のロングボールに反応