ユネスコ「世界の記憶」に登録されている上野三碑のひとつ、金井沢碑が建立１３００年を迎えることから、記念式典とシンポジウムが高崎市で開かれました。 これは上野三碑のひとつ、金井沢碑の建立１３００年を記念して、歴史的価値を改めて発信しようと、有識者などで構成される実行委員会と県、高崎市が開いたものです。記念式典で山本知事は、「上野三碑は当時の社会や人々の姿を伝え、る世界的にも貴重な文化遺産」と話しまし