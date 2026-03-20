燃料価格の高騰は農家にも影響を与えています。2年連続で不作となり、収量を確保するため気の抜けない状況がつづくさくらんぼ農家。今は朝晩の霜に注意が必要な時期で、対策のための燃料価格が重くのしかかります。 【写真を見る】今年はサクランボの霜被害に特に警戒燃料費も急上昇で農家に打撃県は収量確保に向け農家に注意を呼びかけ（山形） さくらんぼの花芽は霜に弱く、凍るとめしべが枯れ、実がならなくなってしまい