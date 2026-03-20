３連休初日の２０日、オープンから３周年を迎える「道の駅まえばし赤城」で記念イベントが始まり、多くの人でにぎわいました。 「道の駅まえばし赤城」は、２０２３年３月２１日に、国道１７号上武道路沿いにオープンしました。２１日で３周年を迎えるのを記念し、２０日から地元の農産物を取り扱うマルシェなど、多彩なイベントが開かれています。 また、群馬県住みます芸人のアンカンミンカンが司会を務めた群馬テ